第1日、11番でティーショットを放つ平本世中。6アンダーで首位＝太平洋クラブ御殿場三井住友VISA太平洋マスターズ第1日（7日・静岡県太平洋クラブ御殿場＝7262ヤード、パー70）25歳でツアー未勝利の平本世中が6バーディー、ボギーなしの64をマークして首位発進した。1打差の2位で木下稜介と堀川未来夢が追う。さらに1打差の4位には石川遼、谷原秀人、前年覇者の今平周吾、金谷拓実、片岡大育が並んだ。今季4勝の平田憲聖は68で