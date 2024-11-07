今回ご紹介するのはぽよさんがニコニコ動画に投稿した『【ご飯にもお酒にも合う】鶏もも肉のチャーシュー作ってみた【今日のおつまみ】』です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ご飯にもめちゃくちゃ合いますいつも動画再生、いいね、広告、コメント等ありがとうございます皆さんのコメントを読むのが本当に楽しいです﻿﻿﻿盛り上がった日本シリーズもワールドシリーズも終わってしまい、いつにも増して