モビリティプラットフォーム事業などを展開する株式会社ニューステクノロジーは、大和自動車交通株式会社と共同で、インバウンド需要が拡大する中、2024年11月7日(木)より都内のホテルを対象に、配車のDX化並びにハイクラスな移動体験を提供するプレミアムハイヤーサービス「TOKYO CHAUFFEUR SERVICE」の提供を開始した。■プレミアムハイヤーサービス「TOKYO CHAUFFEUR SERVICE」ローンチ背景コロナ禍以降円安が追い風となり、訪