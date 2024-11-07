【モデルプレス＝2024/11/07】タレント・歌手の後藤真希が、デビュー25周年を記念し発売する写真集「flos」（講談社／11月29日発売予定）の発売前重版が決定。併せて先行カットも公開された。【写真】後藤真希、ランジェリー姿で美尻輝く◆後藤真希デビュー25周年記念写真集「flos」重版決定モーニング娘。でデビューしてから25周年というアニバーサリー作品ということもあいまって「相変わらず美しすぎる」「デビューの頃からずっ