中国の完成車輸出台数、９月は２２・７％増山東省煙台港の自動車積み出し埠頭で船積みを待つ車両。（ドローンから、煙台＝新華社記者/朱崢）【新華社北京11月7日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が7日発表した2024年9月の完成車輸出台数は前年同月比22.7％増（前月比0.3％減）の60万9千台、輸出額は25.7％増（同5.8％増）の115億5千万ドル（1ドル＝約154円）だった。同協会が税関総署のデータを基にまとめた。1〜9月