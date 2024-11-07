ZONe ENERGYは、Netflixシリーズ「イカゲーム」シーズン2の世界独占配信を記念し、11日よりコラボレーションを開始する。「イカゲーム」は、2021年9月にシーズン1が公開され、世界94ヶ国で総合TOP1を獲得した、当時のNetflix史上最大のヒットシリーズである。今回のコラボでは、「イカゲーム」のキャラクターがデザインされた限定コラボ缶の発売や、オリジナルデザインのコラボグッズが当たるキャンペーン、同作の世界観を体験でき