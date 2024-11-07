『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』を最後に、シリーズを卒業したダニエル・クレイグ。次のジェームズ・ボンド役俳優に注目が集まるが、彼自身は興味がないようだ。【写真】次期ボンドガール候補は誰？シドニー・スウィーニーやデュア・リパなど18名が名を連ねるルカ・グァダニーノ監督作品『Queer（原題）』の公開を控えるダニエルが、この度共演のドリュー・スターキーと一緒に、Varietyによるクイズ企画に挑戦。YouTubeで