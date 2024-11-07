ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五が７日、都内でモバイルバッテリーのシェアリングサービス「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ（チャージスポット）」を運営するＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ）社の新事業発表会に出席した。同社は新たに、多言語で交通案内や店舗対応する「ＮａｖｉＳＰＯＴ（ナビスポット）」、ファンが芸能人を応援する「ＣｈｅｅｒＳＰＯＴ（チアスポット）」を開始する予定になっている。村上は「ＮａｖｉＳＰ