独自の技術でEMS機能を搭載したJELLY BEANS SPORTSブランド第一弾のスニーカー「RE:BOOST」の発売が決定。また、新商品「RE:BOOST」のアンバサダーにユチョンが就任した。JELLY BEANS SPORTSブランド第一弾の新商品「RE:BOOST」は、EMS機能を持ったスニーカーだ。EMS（Electrical Muscle Stimulation）とは、筋肉に微弱な電気刺激を与えて収縮させることで、筋力増強や筋委縮の予防、痙縮抑制などの効果を得るもの。様々な関連商品