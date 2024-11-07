渡辺勇太朗投手が所沢のカーミニークで行われている秋季キャンプに参加し、ランニングやキャッチボールで調整。将来的な目標に「１６０キロ」を掲げた。８月２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で右足首に打球を受け右腓骨を骨折し、現在は別メニューでリハビリ中の右腕。現在は「８割方全快。走ったときに少し違和感があるくらい」まで回復した。「ピッチングの一歩手前まではいってます」と、すでに中腰の捕手を相手に投げ込んでお