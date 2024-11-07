8日開幕のフィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯の公式練習が7日、東京・国立代々木競技場で行われた。女子で2年連続出場となる青木祐奈（MFアカデミー）もルッツ―ループの連続3回転など状態を確認。7位だった第1戦スケートアメリカに続く今季2戦目に向け「スケートアメリカ後はちょっと落ち込んだが、今は準備が整った」と心境を語った。昨年は引退も考えながらの出場だったが、SP、フリー、合計点全てで公認の自己ベスト