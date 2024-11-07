【8日（金）全国天気】・上空の寒気は峠越え・朝の冷え込みが強まる・今季一番の冷え込み・雪は収まる・北風も収まる・関東以西は晴天・沖縄は大雨に要注意8日（金）は強い寒気が峠を越え、北日本から次第に東へ、北へ抜けていく見込みです。このため筋状の雪雲も弱まり、北日本の降雪は終息に向かうでしょう。ただ寒気や放射冷却の影響で、8日朝は冷え込みが強まりそうです。予想最低気温は、東京都心9℃、名古屋8℃、大阪10℃、