アメリカ大統領選挙の前後での実施が危惧されていた北朝鮮による核実験ですが、これまでのところ行われていません。中国・吉林省との境界に位置する北朝鮮の恵山（ヘサン）市は、核実験場のある豊渓里（プンゲリ）から70km余りの場所にあります。韓国国防省は、北朝鮮がアメリカ大統領選の前後に7回目の核実験に踏み切る恐れがあるとしていましたが、これまでに実施された様子はありません。