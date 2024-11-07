JR東海リテイリング・プラスは東海道新幹線の60周年を記念し、同社の運営するオンラインショップ限定で2種類の時計を発売します。JR-CENTRAL STATION CLOCK「JR-CENTRAL STATION CLOCK」は、東海道新幹線の一部駅のきっぷうりばと発車標で使用されている時計のデザインを再現した腕時計。あまりにも見覚えのあり過ぎる「なじみ深い」デザインで、盤面のJR東海ロゴの再現度はもちろん、数字部分のフォントの再現にもこだわったと言