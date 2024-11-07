ＩＮＦＯＲＩＣＨはこの日の取引終了後、新事業として個人がアーティストなどへの応援を目的としたメッセージを発信できるサービス「ＣｈｅｅｒＳＰＯＴ（チアースポット）」を開始すると発表した。 モバイルバッテリーシェアリングサービス「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ（チャージスポット）」のデジタルサイネージの広告枠を個人向けに提供する。複数の芸能事務所とパー