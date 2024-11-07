■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １１月０７日１５３円９９～０１銭（△０．０６） １１月０６日１５３円９３～９５銭（△１．６６） １１月０５日１５２円２７～２８銭（▼０．２７） １１月０１日１５２円５４～５６銭（△０．３０） １０月２９日１５２円２