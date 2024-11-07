日銀が７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円９９～０１銭と前日に比べ６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６５円５８～６２銭と同３６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０７５２～５３ドルと同０．００１９ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS