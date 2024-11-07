ラックは７日の取引終了後、ＫＤＤＩが完全子会社化を目的としてラックに対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施する予定だと発表した。買付価格は１株１１６０円。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経てラックは上場廃止となる見込み。ＫＤＤＩは完全子会社化を通じて両社の経営資源を集約し、サイバーセキュリティー分野の事業の強化に取り組む。ラックはＴＯＢに対し賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。