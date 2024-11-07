“ギャル魂”をテーマに展開中のNHK連続テレビ小説『おむすび』。ヒロイン・米田結役を演じる橋本環奈を筆頭に、姉役に仲里依紗、母親役に宮崎美子と豪華な女優陣が出演しているが――。「視聴率は低迷したままで、第5週の世帯平均視聴率は14.2％（関東地区・ビデオリサーチ調べ）。前週の12.9％からは回復したものの、依然として厳しい状況が続いています。第5週では、『ハギャレン』こと『博多ギャル連合』のメンバー4人に“ギャ