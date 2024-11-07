「グリ下の帝王」と呼ばれた男に懲役７年の判決です。判決によりますと「グリ下の帝王」と呼ばれていた浦野那生被告（３１）は去年１１月、薬物の過剰摂取＝オーバードーズの習慣があり、向精神薬を欲していた東京に住む当時１４歳の少女をインスタグラムで誘い、ミナミのいわゆる「グリ下」で合流。自宅に連れ込んで寝泊まりさせたほか、今年１月、「グリ下」に出入りしていた少女（当時１４歳または１５歳）計３人と性的関係