「旦那にバレるから早く欲しい」「紀州のドン・ファン」をめぐる裁判、覚醒剤の密売人が新証言です。須藤早貴被告（２８）は夫で「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん（当時７７）に何らかの方法で致死量の覚醒剤を口から摂取させて殺害した罪に問われ、無罪を主張しています。これまでの裁判で野崎さんが死亡する１か月半前、“覚醒剤の密売人”の男性が須藤被告と特徴が似た女性に「田辺市