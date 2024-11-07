7日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝154円04銭前後と、午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝165円88銭前後と36銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース