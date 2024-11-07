日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の日経225ミニ期近（2024年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万4476枚だった。 ◯2024年11月限（特別清算日：11月15日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 34476( 16976) ソシエテジェネラル証券 10351(9351) SBI証券 8228(433