日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万2134枚だった。 ◯2024年12月限（特別清算日：12月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 32134( 29408) ソシエテジェネラル証券 26408( 22345) バークレイズ証券7350(