ボートレースまるがめのPR隊が7日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。9日から14日まで開催される「G1京極賞開設72周年記念競走」の魅力をアピールした。遠征勢は峰竜太（佐賀）、池田浩二（愛知）、守田俊介（滋賀）、毒島誠（群馬）ら強力布陣。地元勢は森高一真、片岡雅裕、近江翔吾、竹田和哉らが迎え撃つ。ボートレースまるがめ24年度公式アンバサダーの篠崎こころは「注目は峰選手です。地元は片岡選手、