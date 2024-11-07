元乃木坂46で女優の生駒里奈（28）が5日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」に出演。アイドルについて語った。番組では生駒について、「元乃木坂46センターとしても活躍、1081倍のオーディションに合格。歌とダンスに才能を発揮し、卒業後は女優としての演技の才能も開花」とプロフィルを紹介。センターを務めた時期について生駒が「もう12年前」と振り返ると、一同は「そんなに!?」と驚き