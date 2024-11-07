10月27日の天皇賞・秋をドウデュースで鮮やかに制した武豊は今週、京都で9日に3鞍、10日は6鞍に騎乗する。10日のG1・エリザベス女王杯はハーパー（牝4＝友道）とのコンビ。9日の5R・2歳新馬は23年セレクトセールで3億1900万円（税込）の値がついたアスクセクシーモア（牡2＝福永）、10日の5R・2歳新馬はG1通算7勝のキタサンブラックの弟アルマデオロ（牡2＝清水久）で臨む。【武豊の騎乗馬】＜9日＞5R＝アスクセクシーモ