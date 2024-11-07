広島県警察本部鉄道会社の予約サイトに他人のアカウントでアクセスし、新幹線のチケットを不正に購入したなどとして、広島県警は7日、私電磁的記録不正作出・同供用や窃盗などの疑いで、同県福山市の男女2人を逮捕した。現金化する目的だったとみている。逮捕したのは同市、代表社員山尾孝雄容疑者（30）と、知人の同市、無職藤井瑠香容疑者（29）。逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀し、他人のログインIDとパスワードを使って予約