俳優のライアン・レイノルズがヒュー・ジャックマン、ショーン・レヴィ監督と、マーベルを離れて次回作に取り組むことを明らかにした。『デッドプール＆ウルヴァリン』でタッグを組んだ３人、ライアンによるとスーパーヒーロー映画とは別の形で再会するという。 【写真】ヒュー・ジャックマンとのイケオジ２ショット バラエティ誌のポッドキャスト『アウォーズ