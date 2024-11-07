世界古典学大会の関連イベントで博物館訪問中国河南省4日、河南博物院で展示品を鑑賞する海外からの来賓。（鄭州＝新華社記者/李嘉南）【新華社鄭州11月7日】中国河南省で3〜5日、「世界古典学大会・中国の中原を行く」と題したイベントが行われ、13カ国の専門家や学者40人余りが河南博物院、二里頭夏都遺跡博物館、殷墟博物館などを訪れた。第1回世界古典学大会（6〜8日）は北京で開かれている。世界古典学大会の関連イベント