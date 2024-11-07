ベスト4が決まった高校サッカー選手権静岡県大会。決勝に駒を進めるのはどのチームか。準決勝2試合のみどころを紹介します。第一試合は、浜松開誠館と藤枝明誠が激突。浜松開誠館は、準々決勝で東海大静岡翔洋に先制を許しながらも、後半、スーパーゴール2発で見事な逆転勝利。開誠館らしい粘り強い守備からゴールを目指すスタイルは2024年も健在です！対する藤枝明誠は、準々決勝の浜名戦が