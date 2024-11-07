5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五が7日、都内で開催され『INFORICH CONFERENCE ExSPOT2024』にゲストとして登壇した。【写真】キマってますね…！ビシッとスーツ姿で登場したSUPER EIGHT・村上信五INFORICHは、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT」を運営する会社。AI機能搭載のバッテリースタンド「NaviSPOT」を開発した。今年12月以降を目標にシンガポールでの設置を協議中で、今後は国内でも都市圏