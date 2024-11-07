（俳優磯村 勇斗さん･32歳）「本日は楽しいキネマな一日をお過ごしください」今週4日･月曜日に、静岡･沼津市で開催された「しずおか映画祭」。そこに登場したのが沼津市出身の俳優・磯村勇人さん。実はこの映画祭、磯村さんが企画して開催したものなのです。その演技力の高さから、俳優として引っ張りだこの磯村さんですが、なぜ、普段は出演をお願いされる立場の映画祭を、自ら開催したのでしょうか。（俳優磯村 勇斗さん･32