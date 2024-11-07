マンホールから水があふれ、通行止めになりました。映像が撮影されたのは大阪市平野区で、6日午後4時すぎ。水道管が破裂したとみられます。さらに、その前日の5日午後5時前から、大阪市中央区にあるビルの地下2階で大量の水が床にあふれました。営業を中止した店もあったということです。