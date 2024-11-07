巨人の杉内俊哉投手チーフコーチが７日、育成２年目右腕・田村朋輝投手に１６０キロ指令を出した。右腕はこの日、ジャイアンツ球場で行われた秋季練習で１軍に参加。杉内コーチは、昨年３軍で指導した“教え子”のブルペン投球に熱視線を送った。田村は２２年育成ドラフト２位で巨人に入団。２年目の今季は５月のＪＡＢＡ選抜新潟大会では１５９キロをマークした剛腕で、杉内コーチは「あのスピードボールは魅力。いいものを持