8日開幕のフィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯の公式練習が7日東京・国立代々木競技場で行われた。男子で昨季世界選手権代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は手負いの状態での強行出場となる。第1戦スケートアメリカは3位。その後、左太腿の痛みに悩まされており「MRIでなぜか悪化してて全治2カ月と。ショックよりも笑いが出た」と振り返る。患部に激痛が走るトーループは跳ばずに調整し、この日の練習で試運転