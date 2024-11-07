◆関東地区大学野球選手権神奈川大１―４横浜商大（７日・横浜スタジアム）ソフトバンクにドラフト２位で指名された庄子雄大遊撃手（４年＝横浜）を擁する神奈川大（神奈川大学１位）が横浜商大（神奈川大学２位）に逆転負け。庄子は大学最終戦を４打数無安打で終えた。「自分の結果がチームの勝敗に直結すると思っていた。チームに申し訳ない。自分の力不足です」と肩を落とした庄子。来季はパ・リーグ王者のソフトバンクで