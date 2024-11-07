2021年、東京・新宿区のマンションの地下駐車場で、消火用の二酸化炭素が噴出して、工事作業員5人が死傷した事件で、警視庁は、工事の現場責任者の男性を書類送検しました。2021年4月、新宿区のマンションの地下駐車場で、天井の張り替え工事中に二酸化炭素消火設備が作動し、男性作業員4人が死亡、1人がケガをしました。警視庁によりますと、作業員の手の熱などに感知器が反応して、消火設備が誤作動を起こしたとみられています。