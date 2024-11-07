今年もあと2カ月を切っていますが、皆さんは「ふるさと納税」をどうするでしょうか。今年ならではの人気ランキングお伝えします。■「ふるさと納税」今年どうしますか？気温もぐっと下がり、皆さんは秋冬の装いです。今年も残りいよいよ約1カ月半。気になる「ふるさと納税」は皆さん、どんなものを選んでいるんでしょうか。30代会社員「今年はこのあいだ初めて1回目をやった。高知県のカツオの冷凍のたたきが送られてくる