元MBSアナウンサーの森本尚太さん（32）が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。司法試験に合格したことを報告した。森本さんは22年9月に同局を退社したが、退社にあたっては、次の目標を「司法試験」挑戦に決めたと明かしており、この日、Xに「おかげさまで、司法試験に合格しました！応援して頂いた皆様ありがとうございました。」と喜びを伝えた。森本さんは埼玉出身。同志社大卒業後の15年にMBSへアナウンサーとして入社。22