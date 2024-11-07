2014年（平26）11月10日に83歳で亡くなった映画俳優・高倉健さん出演映画の特集上映「没後10年高倉健特集銀幕での再会」が7日、東京・丸の内TOEIでスタートした。この日は、1981年（昭56）の映画「駅STATION」（降旗康男監督）の上映後、同作の撮影を手がけた木村大作監督（85）が、高倉さんとの思い出と秘話を明かした。同監督は高倉さんと、1977年（昭52）の主演映画「八甲田山」（森谷司郎監督）で撮影を担当し、出会った