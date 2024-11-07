［東京７日ロイター］ - ＫＤＤＩは７日、ラック株を公開買い付け（ＴＯＢ）により取得すると発表した。１株１１６０円で取得し、完全子会社化を目指す。１１月下旬をめどに買い付けを開始する。ラックはＫＤＤＩの持ち分法適用関連会社で、ＫＤＤＩが現在３１．５９％の株式を保有している。ラックはＫＤＤＩによる公開買い付けに賛同の意見を表明している。