全世界で大流行中の「16タイプ診断（MBTI）」。MBTIとは、93問の質問に答えることで16タイプにわけ、性格や特徴、相手と自分の相性を知ることができものなんです！今回は、今話題のアイドル「IS:SUE（イッシュ）」のMBTIをご紹介します。IS:SUE（イッシュ）とは？この投稿をInstagramで見るIS:SUE(@issue_is_coming)がシェアした投稿IS:SUE（イッシュ）とは、サバイバルオーデション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から結成さ