元NMB48の本郷柚巴が、11月7日（木）発売の『週刊少年チャンピオン』49号（秋田書店）表紙・巻頭に登場している。【別カット3点】健康美ボディで魅せる水着姿の本郷柚巴、ほか『週刊少年チャンピオン』掲載カット元NMB48のメンバーで、グループ在籍中から積極的にグラビアに挑戦していた本郷柚巴。卒業後もたわわな成熟ボディで、各誌から熱い注目を集めている。『週刊少年チャンピオン』では、はじけるようなスマイルに、ド迫力す