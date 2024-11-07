歌手の工藤静香が6日（水）、お気に入りコスメを使用したアップショットを公開した。【別カット】工藤静香の艶やかなアンニュイショット【5点】歌手として活動を続け、現在はスタイリッシュな暮らしぶりにも注目が集まる工藤静香。工藤は6日、「めちゃくちゃ好きな色！このパレットがあると最強ですね。何だかワクワクしますそしてたまらない色味のマキシマイザー画面で伝わりますかね？！本当に綺麗な色なんです。ディオール