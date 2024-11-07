俳優の松田翔太が6日、自身のInstagramを更新し、父である俳優・松田優作さん（享年40）の命日を迎えての想いを明かした。松田は「11月6日は四歳の僕が父を亡くした、父の命日だ。何という日なのか。」と切り出し、命日を迎えることに対する複雑な心情を語った。「誕生日でもなく、記念日でも無い、父が亡くなった日を松田家家族が毎年気にかけていた事に、長年違和感を覚えていた」と振り返り、命日が持つ特別な意味について振り