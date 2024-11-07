天津市の大黄堡湿地で湿地文化祭作品展で展示された写真作品。（天津＝新華社配信/董鑫）【新華社天津11月7日】中国天津市の大黄堡湿地自然保護区で10月26日、「大黄堡湿地第1回湿地文化祭・第1回観鳥祭」が開催され、湿地をテーマにした作品展、実地の湿地観察イベント、生態系保護講座などさまざまな文化活動が行われた。大黄堡湿地の質の高い発展の成果を示し、湿地保護に対する市民の意識を高める場になった。天津市の