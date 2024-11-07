アメリカ大統領選挙の投開票日から一夜。民主党のハリス副大統領が演説し、敗北を認めました。勝利したトランプ前大統領に対する各国の反応です。韓国では各紙1面トップで扱っていますが、見出しに「『トランプ暴風』押し寄せる」とあるように影響を懸念する記事が目立ちます。まず、在韓米軍をめぐりトランプ氏は駐留にかかる分担金の引き上げに留まらず、軍の削減や撤収も検討する可能性があると指摘されています。一方、これま