保護者はもちろん、保育士の負担軽減にもつながるという、おむつの定額利用サービスが静岡県内の保育施設で広がっています。あまり聞きなれない「おむつのサブスク」とはどのようなサービスなのでしょうか？清水町にある清水町立清水保育所。こちらの保育所では、現在、0歳児から2歳児までの27人のうち、実に22人が、「おむつのサブスク」を利用しています。「サブスク」とは、サブスクリプションの略で、「定期購読」