東海道新幹線の三島車両所で行われた訓練で、停電した列車と別の列車を渡り板でつなぐJR東海の社員＝7日午後、静岡県三島市JR東海は7日、東海道新幹線の三島車両所（静岡県三島市）で、巨大地震発生後の運転再開に向けた設備点検や、酷暑期に停電した列車から別の列車に乗客を乗せ替える訓練を行った。南海トラフ地震などの巨大地震や近年の異常気象を想定したもので、社員約700人が参加した。この日の訓練では、巨大地震発生